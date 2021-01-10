انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية بالقنفذة نهاية فبراير المقبل

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سيشهد معرضًا توعويًا ومعارض للمزارعين والأسر المنتجة

أوضح المهندس سعيد بن جار الله الغامدي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن القافلة الإرشادية الزراعية ستشارك بمحافظة القنفذة بمشيئة الله في نهاية شهر فبراير القادم، حيث سيُقام معرض توعوي ومعارض للمزارعين ومعارض للأسر المنتجة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية وورش عمل يقدمها عددٌ من المتخصصين في كل من الليث والعرضيات والقنفذة، في عددٍ من المجالات كالفواكه الاستوائية وتربية النحل وإنتاج العسل والزراعة المطرية (البعلية).

جاء ذلك إثر زيارة فريق من القافلة الإرشادية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد إلى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث ناقش الفريق عدة نقاط تنسيقية لخطة القافلة الإرشادية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين.

وكان ذلك بحضور مدير الثروة النباتية بالفرع المهندس وسيم المحلبدي، ومدير مكتب وزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي.