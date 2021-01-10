وفد كوري جنوبي يصل طهران للتفاوض على إطلاق سراح ناقلة نفط وطاقمها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

إيران - (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن وفدًا دبلوماسيًا من كوريا الجنوبية وصل اليوم الأحد، إلى طهران؛ للتفاوض بشأن إطلاق سراح ناقلة نفط كورية وطاقمها المكون من 20 شخصًا، احتجزتهم قوات الحرس الثوري الإيراني عند مضيق هرمز.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إلى أن احتجاز السفينة جاء وسط تصاعد ضغوطات المسئولين الإيرانيين على سول من أجل الإفراج عن نحو 7 مليارات دولار الأصول المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن ناقلة النفط الكورية تم احتجازها عند مدخل الخليج العربي، تحت دعوى تسبب الناقلة في "تلويث البيئة"، الأمر الذي رفضه مالك السفينة، موضحة أن طاقم السفينة، التي لا تزال محتجزة في مدينة "بندر عباس"، ينتمي إلى جنسيات (كوريا الجنوبية، وأندونسيا، وميانمار، وفيتنام).