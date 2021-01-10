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مالك مصنع زيوت أطفيح يرجح: ماس كهربائي وراء الحريق

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مالك مصنع زيوت أطفيح يرجح: ماس كهربائي وراء الحريق مالك مصنع زيوت أطفيح يرجح: ماس كهربائي وراء الحريق

مصراوي Masrawy

10:05 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

استمع رجال الشرطة لأقوال مالك مصنع زيوت وشحوم سيارات بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، اندلع به حريق أول أمس الجمعة.

مالك المصنع لم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق، مرجحا نشوبه بسبب ماس كهربائي.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع بجوار محطة كهرباء أطفيح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارت إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

كما تم الاستعانة بسيارتي إطفاء تابعتين لمحطة الكهرباء للعمل على السيطرة على الحريق سريعا وتقليل حطم الخسائر.

وتبين نشوب الحريق في مصنع يقوم بتحويل الزيوت المستخدمة إلى شحوم على مساحة 2000 متر، واندلاع الحريق على مساحة 800 متر.

المصنع ملك كمال عبد الفتاح مبروك، يبلغ من العمر 62 سنة، أسرع لإبلاغ المطافئ فور ارتفاع ألسنة النيران.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق

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