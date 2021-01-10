بعد قرابة الـ 5 سنوات.. ماذا حدث بقضية "سيدة الكرم"؟ محطات ووقائع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

في 2016 وبالتحديد قبل 4 سنوات ونصف، توجهت السيدة سعاد ثابت -سيدة الكرم- إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا لتحرر محضرًا تتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليها، لتفتح ملف قضية استمرت 4 سنوات ولا تزال تشغل قطاعًا كبيرًا من الرأي العام خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنيا، قرارًا بشأن 3 متهمين بالمتورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عامًا، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وقال إسماعيل سيد، محامي المتهمين، في تصريحات لـ "مصراوي"، إن المحكمة قضت ببراءة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

وفي خطوة جديدة أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد، بالطعن على الحكم الصادر 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة "بقرية الكرم" في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص.

"مصراوي" يرصد تفاصيل الواقعة في تسلسل زمني منذ البداية:

"شائعة" أشعلت فتيل الأزمة

تعود الواقعة إلى شهر مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "شائعة" وجود علاقة بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقة عاطفية بين "أشرف. ع"، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى "ن. ر"، 32 عاما.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات المباحث، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.

وأصيب خلال الاشتباكات "عطية.ع"، 58 عامًا، مزارع، ونجله عياد، 30 عامًا، عامل، بكدمات وجروح.

السيدة تتقدم بلاغ

توجهت السيدة سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا اتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.

حكم غيابي وبراءة المتهمين

في حكم صادر من محكمة جنايات المنيا، أصدرت هيئة المحكمة، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة بالاعتداء على السيدة سعاد ثابت.

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، كل من: نظير إسحاق، وشقيقة عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكانت محكمة جنايات المنيا للمرة الثانية قررت في أغسطس الماضي، إحالة قضية السيدة سعاد ثابت، إلى استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، رغم أن القضية كانت حجزت للحكم، وتم إعادتها مرة أخرى لدائرة جديدة، وتحويل القضية لدائرة جنايات سمالوط برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم غيابيا على المتهمين الثلاثة ب 10 سنوات، بتهمة هتك عرض وتعرية السيدة سعاد ثابت في أحداث قرية الكرم في مايو 2016.

النائب العام يطعن على البراءة

في خطوة جديدة اليوم، أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالطعن على الحكم الصادر 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة "بقرية الكرم" بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص في المنيا بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص.

وذكر النائب العام في بيان، اليوم، أن الطعن يأتي بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.