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هل يستجيب لدعوات تنحيه قبل أيام من تنصيب بايدن؟

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هل يستجيب ترامب لدعوات تنحيه قبل أيام من تنصيب بايدن؟ هل يستجيب لدعوات تنحيه قبل أيام من تنصيب بايدن؟

مصراوي Masrawy

09:10 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد صفوت:

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، ماض في رئاسته خلال الأيام القليلة المتبقية له، رغم إعلان الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، تقديم مشروع قانون لعزله، قبل أيام قليلة من مغادرته للمنصب رسميًا وتسلم جو بايدن مقاليد الحكم في البلاد 20 يناير، وتجاهل ترامب دعوات تفعيل التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي الذي يسمح بنقل السلطة من الرئيس لنائبه، إما بشكل مؤقت أو دائم.

لم تلقى دعوة الديمقراطيين، ترحيبًا جمهوريًا وبدت حظوظ دعوتهم في أن تمرر بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون رسيمًا حتى 19 يناير الجاري.

المتحدث باسم البيت الأبيض، يرى في دعوات عزل ترامب، تعزيزًا للانقسام في الشارع الأمريكي. فيما قال الرئيس جو بايدن، في تغريدة على "تويتر": السبت: إن "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء" في إشارة ضمنية لموافقته على أي إجراءات ضد ترامب.

بنس لا يستبعد عزل ترامب

وكشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي لم يتحدث منذ أحداث الشغب في الكونجرس، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل "توازنًا عقليًا".

وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

مستمر في أداء مهامه

فيما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، مساء الأحد، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يخطط لممارسة أنشطته الرئاسية خلال الفترة المقبل، ولا ينتوي التقدم باستقالته وسط الدعوات المنادية بسرعة تنحيه عن الحكم.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لشبكة "سي بي إس" ، إن ترامب يخطط لاستئناف بعض المهام الرسمية هذا الأسبوع، بما في ذلك التواصل الدبلوماسي والأنشطة الانتقالية ورحلة مخططة إلى الحدود الأمريكية المكسيكية.

ونفى أي أنباء عن وجود خطط لاستقالة ترامب قبل تسلم السلطة رسميًا في 20 يناير الجاري، مؤكدًا أن الرئيس المنتهية ولايته لا يشعر بأي ضغوطات.

وكشف المسؤول أن ترامب سيظهر علنًا لأول مرة منذ أحداث الشغب في الكونجرس الأمريكي، غدًا الاثنين، وسيلقي ملاحظات بشأن حظر مواقع التواصل الاجتماعي لحساباته عليها بعد الشغب في الكونجرس.

وكشف أنه سيظهر للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، يوم الثلاثاء المقبل، قرب الحدود المكسيكية، وسيستأنف بعض الاتصالات مع وزراء .

وسيناقش ترامب مع عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية، اتفاقيات "إبراهيم" التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي على العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، ومن المرجح أن يشارك جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونشين، في الاجتماع.

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مصراوي Masrawy

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