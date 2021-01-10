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"الأمور المستعجلة" تنظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان اليوم

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"الأمور المستعجلة" تنظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان اليوم "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان اليوم

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال الإخوان، والتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الجماعة، ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى ورثة محمد مرسي "متوفى"، ومحمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وعبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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