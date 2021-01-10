أخبار عاجلة

"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية -
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا -
وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية -
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف -
اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف -
حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​برلمانية: مشروع "مستقبل " له دور كبير في النهوض بالاقتصاد القومي

Print
​​برلمانية: مشروع "مستقبل مصر" له دور كبير في النهوض بالاقتصاد القومي ​​برلمانية: مشروع "مستقبل " له دور كبير في النهوض بالاقتصاد القومي

مصراوي Masrawy

02:30 ص الأحد 10 يناير 2021

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح ، مشروع مستقبل للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن هذه المشروع هو من المشاريع القومية المهمة، لأنه توجد له أكثر من فائدة على الأرض، مشيرة إلى أنه يعمل على اتساع الرقعة الزراعية، كما يهدف إلى سد الفجوة في السوق المحلي من المنتجات ويقلل من عملية الاستيراد التي تحتاج إلى عملة أجنبية كبيرة، كما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مستقبل مصر سيكون له دور في تحقيق نهضة كبيرة للقطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أنه ضمن سلسلة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي ليصبح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية