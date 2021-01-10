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مصراوي Masrawy

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية.

وأضافت في بيان لها اليوم، أن هذه المشروع هو من المشاريع القومية المهمة، لأنه توجد له أكثر من فائدة على الأرض، مشيرة إلى أنه يعمل على اتساع الرقعة الزراعية، كما يهدف إلى سد الفجوة في السوق المحلي من المنتجات ويقلل من عملية الاستيراد التي تحتاج إلى عملة أجنبية كبيرة، كما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مستقبل مصر سيكون له دور في تحقيق نهضة كبيرة للقطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أنه ضمن سلسلة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي ليصبح.

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