​​​هل يفتح باب عمرة رجب في ظل وباء كورونا؟ مصدر بالسياحة يجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الضوابط المنظمة للعمرة من جانب الوزارة، جاهزة لتشغيل الرحلات في أي وقت حال إعلان الممكلة العربية السعودية فتح الموسم لمصر، رغم جائحة كورونا.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن المؤشرات الحالية نتيجة وباء كورونا لا تنبأ بفتح باب العمرة هذا الموسم من جانب مصر، قائلًا: "السلطات السعودية لا تريد أن تجازف حفاظًا على موسم الحج المقبل على أن تفتح العمرة مجددًا بعد الحج بشهرين.. بكدة يبقا شغلوا الحج والعمرة".

وأشار إلى أن السلطات السعودية تخشى فتح باب العمرة في رجب وشعبان ورمضان، ويحدث أي مكروه أو زيادة في أعداد الإصابات، فيتم إغلاق الحج مثلما حدث الموسم الماضي واقتصر على الداخل فقط، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هي زيارات فردية.

وعن بوابة العمرة المصرية، أكد المصدر، أنها خاصة بالعمرة فقط ولا علاقة لها بموسم الحج، مشيرًا إلى أن السفر لأداء العمرة من خلال البوابة، يصب في مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتى سفره وعودته سالمًا.

وتتيح البوابة، مراقبة المعتمر من جانب وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتى عودته.

وتابع: "بوابة العمرة مجهزة إلكترونيًا على أعلى مستوى، خاصة في الناحية الصحية والتي ستمكن القائمين على البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة، وترفع أتوماتيكيًا على البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخرى، ومعرفة إذا ما كان المعتمر قد تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولى جرعاته لمصر مؤخرًا وستصل جرعات أخرى منه تباعًا".

وكان علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، كشف في تصريحات صحفية له، عن صعوبة أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية لكورونا، كون نسبة الإصابات بالفيروس تضاعفت بصورة كبيرة بمصر، بجانب استمرار ذروة الإصابات حتى الشهر المقبل، ما يستحيل سفر المصريين للعمرة، مشيرا إلى قلة الوقت المتبقي للإعداد لموسم العمرة.

وعلى الجانب السعودي، أكد محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا، موضحاً أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية، على أن يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة وتحديد للسن.