أخبار عاجلة

"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة -
الجزائر .. مقتل 5 وإصابة 3 في انفجار قنبلة بدائية الصنع -
الكاظمي يدعو إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في النهوض والتنمية -
الجزائر : 3 وفيات و219 إصابة جديدة بكورونا -
وزير النقل البريطاني يعلن حظر السفر إلى أمريكا الجنوبية -
السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف -
اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف -
حريق مخبز امتد إلى "تنك" سولار.. الحماية المدنية تنقذ البدرشين من كارثة -
عمليات "هلال الباحة" تستقبل 3 إصابات خطيرة جراء حادثين منفصلين -
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​​هل يفتح باب عمرة رجب في ظل وباء كورونا؟ مصدر بالسياحة يجيب

Print
​​​هل يفتح باب عمرة رجب في ظل وباء كورونا؟ مصدر بالسياحة يجيب ​​​هل يفتح باب عمرة رجب في ظل وباء كورونا؟ مصدر بالسياحة يجيب

مصراوي Masrawy

01:21 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الضوابط المنظمة للعمرة من جانب الوزارة، جاهزة لتشغيل الرحلات في أي وقت حال إعلان الممكلة العربية فتح الموسم لمصر، رغم جائحة كورونا.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن المؤشرات الحالية نتيجة وباء كورونا لا تنبأ بفتح باب العمرة هذا الموسم من جانب ، قائلًا: "السلطات السعودية لا تريد أن تجازف حفاظًا على موسم الحج المقبل على أن تفتح العمرة مجددًا بعد الحج بشهرين.. بكدة يبقا شغلوا الحج والعمرة".

وأشار إلى أن السلطات السعودية تخشى فتح باب العمرة في رجب وشعبان ورمضان، ويحدث أي مكروه أو زيادة في أعداد الإصابات، فيتم إغلاق الحج مثلما حدث الموسم الماضي واقتصر على الداخل فقط، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هي زيارات فردية.

وعن بوابة العمرة المصرية، أكد المصدر، أنها خاصة بالعمرة فقط ولا علاقة لها بموسم الحج، مشيرًا إلى أن السفر لأداء العمرة من خلال البوابة، يصب في مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتى سفره وعودته سالمًا.

وتتيح البوابة، مراقبة المعتمر من جانب وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة تواجه المعتمرين سواء قبل سفرهم أو بعد وصولهم للأراضي المقدسة وحتى عودته.

وتابع: "بوابة العمرة مجهزة إلكترونيًا على أعلى مستوى، خاصة في الناحية الصحية والتي ستمكن القائمين على البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة، وترفع أتوماتيكيًا على البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا وأية تحاليل أخرى، ومعرفة إذا ما كان المعتمر قد تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولى جرعاته لمصر مؤخرًا وستصل جرعات أخرى منه تباعًا".

وكان علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، كشف في تصريحات صحفية له، عن صعوبة أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية لكورونا، كون نسبة الإصابات بالفيروس تضاعفت بصورة كبيرة بمصر، بجانب استمرار ذروة الإصابات حتى الشهر المقبل، ما يستحيل سفر المصريين للعمرة، مشيرا إلى قلة الوقت المتبقي للإعداد لموسم العمرة.

وعلى الجانب السعودي، أكد محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح ، موضحاً أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات احترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية، على أن يتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة وتحديد للسن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية