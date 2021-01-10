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بسبب الشبورة .. إغلاق 3 طرق أمام حركة السيارات

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بسبب الشبورة .. إغلاق 3 طرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة .. إغلاق 3 طرق أمام حركة السيارات

مصراوي Masrawy

01:25 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الأحد ، بغلق 3 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة.

كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة على بعض الطرق وتم غلقها وهي طريق محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة الي الإسماعلية والسويس، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعلية اتجاه بورسعيد أمام حركة المرور لوجود شبورة، وعلى الفور تم غلق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من الطرق.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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