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.. تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

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مصر .. تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة .. تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 118294 وخروجهم من المستشفيات

مصر .. تسجيل 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت خروج 765 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 989 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 148799 حالة، من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها، و8142 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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