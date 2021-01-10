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الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية لقواعده في دير الزور السورية

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الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية لقواعده في دير الزور السورية الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية لقواعده في دير الزور السورية

مصراوي Masrawy

12:54 ص الأحد 10 يناير 2021

سوريا - (أ ش أ)
أرسلت قوات الجيش الأمريكي، تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور شرقي سوريا.
ونقلت قناة " اليوم" ، مصادر أهلية، قولها إن رتلاً يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك لتعزيز قواعده هناك.
وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.

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