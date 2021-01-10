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إصابات كورونا في البرازيل تكسر حاجز 8 ملايين حالة

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إصابات كورونا في البرازيل تكسر حاجز 8 ملايين حالة إصابات كورونا في البرازيل تكسر حاجز 8 ملايين حالة

مصراوي Masrawy

12:51 ص الأحد 10 يناير 2021

البرازيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس السبت، عن تسجيل 62 ألفا و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما يرفع الإجمالي إلى 8 ملايين و 75 ألفا و978 حالة.
وذكرت الوزارة في احصائية يومية، وفقًا لقناة " اليوم" ، أنه تم تسجيل 1171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يرفع الإجمالي إلى الوفيات إلى 202 ألف و631 شخصًا.

جدير بالذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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مصراوي Masrawy

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