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الخرطوم وجوبا تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات التجارية

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الخرطوم وجوبا تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات التجارية الخرطوم وجوبا تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات التجارية

مصراوي Masrawy

12:50 ص الأحد 10 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن دقلو ومشار، افتتحا، مساء السبت، في جوبا معرض المنتجات السودانية التجاري الاستثماري الأول الذي تنظمه شركة "سوداكسبو" للمعارض، بحضور الفريق توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية والسياسية، ومدنى عباس مدنى وزير التجارة والصناعة السوداني، وعدد كبير من المسئولين من جنوب السودان، وبمشاركة 30 شركة ومصنعًا سودانيًا.

وطالب الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتذليل صعوبات أمام فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان، واعتبرها مفتاح العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى المعاملة بالمثل للمواطنين السودانيين المقيمين بجنوب السودان، أسوة بالجنوبيين المقيمين في السودان.

وأكد ضرورة فتح فروع للبنوك السودانية فى جنوب السودان، والسماح لها بالعمل بنافذة إسلامية، داعيا رجال الأعمال إلى تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، على أن تقوم الحكومتين بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.

من جانبه، قال الدكتور رياك مشار، إن هذا المعرض يعتبر ضربة البداية لإحياء الاتفاقات التى وقعت بين البلدين، فى عام 2012 ولم تنفذ، معتبرا هذه الخطوة فتحا واقعيا للمعابر وللتجارة بين البلدين.

وأكد ضرورة فتح كل المعابر بين البلدين، متوقعا أن تُحسم هذه المسألة في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية المشتركة نهاية هذا الشهر في جوبا.

وأضاف مشار، أن فتح فروع للبنوك السودانية ضروري على أن تعمل بالنظامين التقليدى والإسلامي، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى توقيع الاتفاقيات التجارية والاستثمار فى جنوب السودان.

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