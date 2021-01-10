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دعم المزارعين بمخصبات التربة لزيادة الحاصلات الزراعية في الوادي الجديد

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دعم المزارعين بمخصبات التربة لزيادة الحاصلات الزراعية في الوادي الجديد دعم المزارعين بمخصبات التربة لزيادة الحاصلات الزراعية في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:27 ص الأحد 10 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن المعمل الإقليمي لخصوبة التربة بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، توفير مجموعة من المخصبات الزراعية والمغذيات النباتية من عناصر مغذية لرفع درجة خصوبة التربة، بأسعار مناسبة ومدعمة.

وأوضحت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أن المنتجات تعمل على نظافة البيئة والإنسان والحيوان وتحد من استعمال الأسمدة الكيماوية الضارة بالإنسان، ويجري إنتاجها وتصنيعها بالهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية تحت إشراف أساتذة من مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أنها منتجات إحيائية وأسمدة غير تقليدية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محمد عوض، مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أن هناك 4 مخصبات حيوية لها فوائد متعددة، هي "السرياليين، والنتروجين، والبيوجين، وريزوبا كترين"، والتي تزيد من إنتاجية وجودة المحصول وتصلح لجميع أنواع الأراضي الزراعية.

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