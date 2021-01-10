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وزارة الحج تستقبل معتمرين من إندونيسيا بعد صدور قرار استئناف الرحلات الدولية

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وزارة الحج تستقبل معتمرين من إندونيسيا بعد صدور قرار استئناف الرحلات الدولية وزارة الحج تستقبل معتمرين من إندونيسيا بعد صدور قرار استئناف الرحلات الدولية
دعتهم إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامتهم

وزارة الحج تستقبل معتمرين من إندونيسيا بعد صدور قرار استئناف الرحلات الدولية

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس السبت فوج من المعتمرين القادمين من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد صدور قرار استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضي المملكة العربية ، وسط تطبيق كل التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية لمنع انتشار نوع جديد متحور من المستجد (كوفيد 19) وحفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وسيتوجه المعتمرون من المطار مباشرة إلى مقر السكن لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل أداء مناسك العمرة.

وحرصت وزارة الحج والعمرة على تطبيق نموذج العمرة الآمنة للقادمين لأداء مناسك العمرة، ورفعت جاهزية كل مقدمي الخدمات وشركات العمرة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن طيلة فترة إقامتهم بالمملكة إنفاذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن.

ودعت الوزارة المعتمرين، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، إذ سيكون خلال هذه الرحلة الإيمانية تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والزوار أبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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