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الأرصاد عن طقس الأحد: استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار بهذه المناطق

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الأرصاد عن طقس الأحد: استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار بهذه المناطق الأرصاد عن طقس الأحد: استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار بهذه المناطق

مصراوي Masrawy

11:30 م السبت 09 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد يشهد استمرار لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون دافئًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترات النهار، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، مع تواجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وأضاف الخبراء، إن هناك تكون لشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

القاهرة: الكبرى 24 _ الصغرى 14
الاسكندرية: الكبرى 22 _ الصغرى 12
اسوان: الكبرى 28 _ الصغرى 11
بورسعيد: الكبرى 21 _ الصغرى 11

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