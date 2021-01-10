الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

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الجزائر - (ا ف ب)

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لموافقتهما على استيراد سلع تتصل بـ"خدمات الإطعام" في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي. وكلف تبون وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لموافقتهما على استيراد سلع تتصل بـ"خدمات الإطعام" في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، وفق ما أعلنه مصدر رسمي.

وأفادت دوائر رئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية السبت أن تبون "أنهى مهام لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل".

وتابع البيان أن "هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

وكلف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

ووفق المصدر نفسه، "تم عزل الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش وكذا المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها".

وتواجه الخطوط الجوية الجزائرية صعوبات كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وخصوصا أن الجزائر أغلقت حدودها الجوية منذ 17 مارس 2020.

وفي يونيو، قدرت الشركة الوطنية خسائرها الناتجة من تعليق الملاحة الجوية بـ38 مليار دينار (234 مليون يورو)، وتوقعت أن ترتفع قيمة تلك الخسائر نهاية ديسمبر إلى 89 مليار دينار (550 مليون يورو).

وتواجه الجزائر أزمة مالية تسبب بها تراجع عائداتها النفطية، وتحاول تعزيز انتاجها الوطني والحد من وارداتها للحفاظ على احتياطها النقدي الذي تراجع بنسبة 65 في المئة بين 2014 و2019.