أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة"

Print
بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة" بالمعدات الثقيلة.."مدني أضم" ينقذ عائلة احتجزها سيل وادي"الجفرة"
شهدت المحافظة أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب

بالمعدات الثقيلة..

تمكن الدفاع المدني بمحافظة أضم بالتعاون مع بلدية المحافظة من إنقاذ عائلة سعودية احتجزها سيل وادي أضم (الجفرة) مساء اليوم الخميس، بعد أن استعان بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.

وتفصيلاً، تلقى الدفاع المدني بمحافظة أضم، بلاغًا، بوجود عائلة محتجزة داخل سيل وادي أضم، بعد أن سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، حيث تم الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة والتي وصلت للموقع في زمن قياسي وتم إنقاذ العائلة - بفضل الله -.

وكانت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

من جهة أخرى باشرت بلدية محافظة أضم أعمالها ضمن لجنة الطوارئ. الدفاع المدني أمطار سيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم

استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم

بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران

بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران

"مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

"مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

النصر ينشر التقرير الطبي لإصابة لاعبيه.. وحمدالله يغادر لبلاده

النصر ينشر التقرير الطبي لإصابة لاعبيه.. وحمدالله يغادر لبلاده

شبكة عيون الإخبارية