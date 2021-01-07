المرور: إغلاق 6 طرق أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

مصراوي Masrawy
10:17 م الخميس 07 يناير 2021
كتب - علاء عمران:
قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، إغلاق 6 طرق أمام حركة المرور بسبب الشبورة.
كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود شبورة على بعض الطرق وتم غلقها وهي:
- محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس
- طريق الإسكندرية الصحراوي
- محور الضبعة
- طريق دمياط المتجة إلى بورسعيد
- طريق العلمين الصحراوي
- طريق الإسماعلية المتجة إلى بورسعيد
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.