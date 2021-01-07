نقيب الفلاحين: تجميد نشاط النقابة العامة على مستوي الجمهورية

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد :

أعلن الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم466/2/2011 على مستوي الجمهورية، بسبب ما وصفه بتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين.

وأضاف ابوصدام، في بيان له، الخميس، أنه بالتشاور مع أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للفلاحين والنقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامةـ ونظرا لكم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين، نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة، تقرر تجميد جميع الأنشطة على مستوي الجمهورية لحين إشعار آخر,

وأشار عبدالرحمن، إلى أن من الأسباب المهة لغلق النقابة شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم بالشكل الملائم في مجلسي الشيوخ والنواب، طبقا لما نص عليه الدستور، والمماطلة في صدور قانون نقابة الفلاحين المهنية، والتضييق على النشاط النقابي المستقل، مما أجبر أعضاء النقابة العامة المستقلة للفلاحين، علي اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على ما يحدث.

وناشد عبدالرحمن، الحكومة الاهتمام بالفلاحين، والوقوف معهم لتدني أحوالهم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، داعيا الفلاحين إلى التحلي بالصبر حتى إصلاح الأمور.

وأكد نقيب الفلاحين، عدم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدة رئاسته في فبراير المقبل، على أن يظل محامي لكل الفلاحين، متمنيا لكل المصريين الخير والرفعة والازدهار.