النائب العام الأمريكي بالإنابة: توجيه اتهامات لبعض المشاركين بأحداث الكونجرس

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

قال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي اليوم الخميس وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.

وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.

وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".