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محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكري المشترك بين البلدين

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محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكري المشترك بين البلدين محادثات عسكرية جزائرية أمريكية تتناول التعاون العسكري المشترك بين البلدين

مصراوي Masrawy

10:04 م الخميس 07 يناير 2021

الجزائر - (أ ش أ):

بحث اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس مع وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربارا باريت، والفريق الأول جيفري ل. هاريجيان قائد القوات الجوية الأمريكية بإفريقيا وأوروبا وقائد القيادة الجوية للحلفاء، التعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم فإن المسؤولين الأمريكيين يقومان بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين على رأس وفد عسكري هام.

وأوضح البيان أن الجانبين أجريا محادثات ثنائية بحضور كل من اللواء عمار عمراني، قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء محمود لعرابة، وقائد القوات الجوية، واللواء محمد قايدي محمد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) وأعضاء الوفد العسكري الأمريكي المرافق.

وقال البيان إن المحادثات تناولت حالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه إلى مجالات اهتمام تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

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