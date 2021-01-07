شعراوي يشهد توقيع عقد اتفاق محافظة الدقهلية وشركة "إيكارو" لتدوير المخلفات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توقيع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة " إيكارو " على عقد اتفاق لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم.

حضر مراسم توقيع العقد عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة وشركة " ايكارو ".

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إن هذا العقد يهدف إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للمخلفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن العقد يتضمن قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة تلزم للوصول إلى طاقة استيعابية 3500 طن/ يوم وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدان بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلي المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع وذلك على أرض المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا العقد يأتي استكمالا للدور الذي قامت به الوزارة فى التخلص من أكبر مقلب عشوائى بجمهورية مصر العربية بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية حيث تم التخلص من أكثر من نحو 850 ألف طن من التراكمات التاريخية التى كانت مشتعلة بصفة مستمرة وإنشاء أكبر مصنع لتدوير المخلفات بالشرق الأوسط بسعة تصميمية تصل إلى 1200 طن/ يوم بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

وأشار "شعراوي" إلي أنه بجانب ذلك سيتم إستكمال العمل في تطوير مصنع ميت غمر بسعة تصميمية 450 طن/ يوم من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالى 2020-2021 بالإضافة إلى دعم المحافظة بعدد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة ، مشيراً إلى جهود الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة فى إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئى والصحى نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، حيث تم توجيه الهيئة العربية للتصنيع لرفع ونقل جميع المخلفات المتولدة من جميع مراكز المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة قلابشو، وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والتى بلغت نحو 850 ألف طن، وإنشاء مصنع للمعالجة والتدوير للمخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم ( عدد 2 خط) فى منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حى شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنه - دكرنس - بنى عبيد)، و بتكلفة تقديرية بلغت 306 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتطوير مصنع المنزلة بأحدث التكنولوجيات الألمانية بطاقة تصميمية تصل لنحو 450 طن/يوم والتى تساهم فى تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات بالمحافظة وتقليل كمية المخلفات التي سيتم التخلص منها بتكلفة إجمالية بلغت 130 مليون جنيه ومن المتوقع تسليم المصنع وبدء تشغيله فى يونيو 2021.

وأضاف شعراوى: هذا بخلاف ما تم تخصيصه للمحافظة من خلال الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى عامها الأول (2019-2020) من خلال إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمنية النصر كما تتضمن خطة العام الثانى (2020-2021) تطوير مصنع بشلا بميت غمر لتصل كفاءته لنحو 450 طن/ يوم وتوريد عدد 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل داخل مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار محافظ الدقهلية، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة ، لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير بإسم جميع مواطني محافظة الدقهلية لوزير التنمية المحلية للدعم الذى قدمه خلال الفترة الماضية فى ملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذي يقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، لافتاً إلى أن الاتفاق سيساعد على تشغيل كل المصانع التى كانت متوقفة منذ عام تقريباً ، وتحسين ملحوظ فى النظافة على مستوى المحافظة.