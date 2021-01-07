وزارة الرياضة تُعلن قراراتها بشأن أحقية حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية

★ ★ ★ ★ ★

اعتمدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة في اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس 23 / 5 / 1442هـ الموافق 7 / 1 / 2021م القرارات الخاصة باستحقاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد دراسة كل المستندات المقدمة من الأندية، والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020م ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسـمبر2020م، حيث تضمنت هذه الالتزامات البنود التالية:

- مستحقات اللاعبين

- مستحقات لأندية رياضية

- مقدمات عقود موظفين ومدربين

- رواتب لاعبين وموظفين ومدربين

- مكافآت مستحقة

وبناء على ما سبق، فقد قررت اللجنة واستنادًا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية (ضمك - الفتح - العين - القادسية - الفيصلي - أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية (الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر)، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

وأوضحت اللجنة أنه استنادًا إلى المادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد أن اللجنة ستواصل العمل مع كل الأندية الرياضية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة.

ولجنة الكفاءة المالية تود بهذه المناسبة أن تعرب عن شكرها وتقديرها لكل الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليًا وتنظيميًا.وزارة الرياضة الدوري السعودي للمحترفين الكفاءة المالية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين