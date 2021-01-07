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ثقة غالية من الرئيس.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ علي جمعة بتعيينه عضوًا بالنواب

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ثقة غالية من الرئيس.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ علي جمعة بتعيينه عضوًا بالنواب ثقة غالية من الرئيس.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف يهنئ علي جمعة بتعيينه عضوًا بالنواب

مصراوي Masrawy

09:26 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، على تعيينه عضوًا بمجلس النواب، مضيفا:" ثقة غالية من الرئيس عبدالفتاح بتعيين المفتي السابق، عضوًا بمجلس النواب".

ولفت طايع، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام، داعيا الله عز وجل أن يعينه في مهمته لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.

يذكر أنه وفقا لقانون مجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.

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