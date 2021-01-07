إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في قليوب

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب عامل وكهربائي برش خرطوش، في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، وقعت في قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، لفحص البلاغ، وتبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول: "مصطفى.م.س" 30 عاما، عامل مصاب برش خرطوش بالساقين وكدمة بالرأس، وضبط بحوزته بندقية خرطوش محلي الصنع، وعدد 4 طلقات من ذات العيار، و"أحمد.ع.س" 26 عاما، عاطل، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وطرف ثان "معتز.م.س" 30 عاما، كهربائي، مصاب بكدمات بالرأس واليد اليسرى، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لسابقة وجود خلافات جيرة بينهم، تجددت اليوم، وتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتهم الأول الثالث بإحداث إصابته بالسلاح الناري المضبوط.