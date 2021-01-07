مسؤول أمريكي : سنكون بجانب الأردن في مواجهة كورونا

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جى بي سي نيوز :- عبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن سعادته بعودته مجددا لزيارة الأردن.

وقال شينكر : وفق ما نشرت السفارة الأمريكية في الأردن، أمس الأربعاء، انه سعيد بالشراكة الاستراتيجية القوية بين بلاده والاردن والتي امتدت لسنوات طويلة.

وأوضح أن الأردن يقوم بخطوات مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخاصة مواجهة وباء كورونا، مؤكدا وقوف بلاده الى جانب الأردن.