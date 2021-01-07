أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إحباط محاولتين لتهريب هواتف محمولة بالمطار مع راكبين قادمين من دبي

Print
إحباط محاولتين لتهريب هواتف محمولة بالمطار مع راكبين قادمين من دبي إحباط محاولتين لتهريب هواتف محمولة بالمطار مع راكبين قادمين من دبي

مصراوي Masrawy

09:03 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتين لتهريب هواتف محمولة مع راكبين فور وصولهما من دبي، الأول وضعها على جسده وفي حقائبه، والثاني بين طيات ملابسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه مأمور الجمرك في راكب، وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيري مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ وجود علب لكمية من التليفونات المحمولة.

وقام كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وعثر علي جزء من الهواتف، وقام عبد الرحمن الصياد والسيد موسي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، وضبطا معه هواتف على جسده وداخل ملابسه .

واشتبهت نورا السيد عبد الحميد مأمورة الجمارك في راكب قادم من دبي هو الآخر، وبالتفتيش علي جهاز الفحص بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك، عثر على علب في حقيبته لهواتف محمولة بين طيات ملابسه,

وأمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية