إحباط محاولتين لتهريب هواتف محمولة بالمطار مع راكبين قادمين من دبي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتين لتهريب هواتف محمولة مع راكبين فور وصولهما من دبي، الأول وضعها على جسده وفي حقائبه، والثاني بين طيات ملابسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه مأمور الجمرك في راكب، وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد البحيري مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم، تلاحظ وجود علب لكمية من التليفونات المحمولة.

وقام شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وعثر علي جزء من الهواتف، وقام عبد الرحمن الصياد والسيد موسي مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، وضبطا معه هواتف على جسده وداخل ملابسه .

واشتبهت نورا السيد عبد الحميد مأمورة الجمارك في راكب قادم من دبي هو الآخر، وبالتفتيش علي جهاز الفحص بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك، عثر على علب في حقيبته لهواتف محمولة بين طيات ملابسه,

وأمر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.