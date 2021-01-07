مطار القاهرة : سفر ووصول 30 ألف راكب على 227 رحلة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، الخميس، سفر ووصول 30 ألف راكب على 227 رحلة، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 وصول 114 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، ومغادرة 113 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 16 ألف راكب .

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، وكذلك وزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.