أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استقالة كبار مساعدي "" احتجاجًا على اقتحام الكونجرس

Print
استقالة كبار مساعدي "ترامب" احتجاجًا على اقتحام الكونجرس استقالة كبار مساعدي "" احتجاجًا على اقتحام الكونجرس
بينهم "بوتينجر" و"تولي"

استقالة كبار مساعدي

استقال كبار مساعدي الأمن القومي وغيرهم من الموظفين من إدارة الرئيس دونالد ، اليوم (الخميس)؛ احتجاجًا على اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول هيل.

وذكر مسؤولون أنه من المتوقع مغادرة المزيد قريبًا، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، أوضح مسؤول كبير بالإدارة، أن نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر، وهو شخصية بارزة في تطوير سياسة "ترامب" تجاه الصين، استقال فجأة ردًا على الحادث.

وأضاف أن ريان تولي المدير الأعلى للشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي استقال أيضًا احتجاجًا على اقتحام الكونجرس.الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​

ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​

"سي إن إن": محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف لتحصين موقفه القانوني

"سي إن إن": محامو ترامب نصحوه بإدانة العنف لتحصين موقفه القانوني

ترامب: حجبي عن مواقع التواصل أمر يثير الغضب واتمتع بدعم هائل

ترامب: حجبي عن مواقع التواصل أمر يثير الغضب واتمتع بدعم هائل

"ترامب": محاولة عزلي تشكل خطراً على أمريكا

"ترامب": محاولة عزلي تشكل خطراً على أمريكا

شبكة عيون الإخبارية