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تقارير: وزير النقل الأمريكي يستقيل من منصبه احتجاجا على أحداث الكونجرس

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تقارير: وزير النقل الأمريكي يستقيل من منصبه احتجاجا على أحداث الكونجرس تقارير: وزير النقل الأمريكي يستقيل من منصبه احتجاجا على أحداث الكونجرس

مصراوي Masrawy

08:50 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن وزير النقل في إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ، استقال من منصبه احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، وذلك بحسب ما فضائية الحدث.

وتحرك نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في واشنطن أمس، من قبل أنصار ترامب.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، تظاهرات وأعمال عنف بعدما دعا ترامب لمسيرات لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية.

من جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة، تشاد وولف، الخميس، ترامب، إلى إدانة أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره.

وقال وولف في بيان، إن ما حدث بالأمس كان مأساويا ومثيرا للاشمئزاز، "إننا نرى الآن بعض مؤيدي الرئيس يستخدمون العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهذا غير مقبول".

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأميركي، أن هذه "الأعمال العنيفة غير معقولة وأناشد الرئيس وجميع المسؤولين المنتخبين أن يدينوا بشدة أعمال العنف التي وقعت أمس".

ولفت وولف، الذي يقوم حاليا برحلة تستغرق أسبوعا إلى الشرق الأوسط، إلى أن "لكل أميركي الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن بمجرد أن تصبح تلك الاحتجاجات عنيفة، يجب علينا تطبيق قوانيننا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بغض النظر عن الدوافع السياسية".

واكتفى ترامب يوم أمس بدعوة مناصريه عبر نشره على حسابه في تويتر "إلى التراجع والعودة إلى المنازل".

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