أخبار عاجلة

أبو العينين بعد انتخابه وكيلًا للبرلمان: تحية للسيسي صانع النهضة الحديثة -
نائبة تحصل على 5 أصوات.. ننشر نتيجة انتخابات وكيلي مجلس النواب -
استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

يبحث هاتفياً مع نظيره القبرصي "القضايا الإقليمية في شرق المتوسط"

Print
السيسي يبحث هاتفياً مع نظيره القبرصي "القضايا الإقليمية في شرق المتوسط" يبحث هاتفياً مع نظيره القبرصي "القضايا الإقليمية في شرق المتوسط"

مصراوي Masrawy

08:28 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الرئيس عبد الفتاح ، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين وقبرص خاصة في مجال الطاقة، بالاضافة الي التشاور وتبادل الرؤي بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية فى اطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، ومؤكداً تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

من جانبه؛ أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين والمنعكس في الحرص المتبادل للتنسيق والتشاور المنتظم تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون الثنائي مع قبرص علي المستوي الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

رئيس النواب الجديد: السيسي وحد الشعب في مواجهة الإرهاب

رئيس النواب الجديد: السيسي وحد الشعب في مواجهة الإرهاب

شبكة عيون الإخبارية