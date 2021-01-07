3 وفيات بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل في قها

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، وفاة 3 حالات متأثرين بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد - 19" ومضاعفاته.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المتوفَّيين هم، ااسيدة" أ.س.و" 58 عاما من قرية تابعة لمركز كفر شكر، و"م.ص.م.س" 30 عاما من شبين القناطر، و"س.ص.ع" 50 عاما من مدينة الخانكة.

أوضح المصدر، أن الحالات المحتجزة بالمستشفى بلغت 82 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.