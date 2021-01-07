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ولاية سكسونيا الألمانية تسجل أول ظهور لسلالة كورونا الإنجليزية

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ولاية سكسونيا الألمانية تسجل أول ظهور لسلالة كورونا الإنجليزية ولاية سكسونيا الألمانية تسجل أول ظهور لسلالة كورونا الإنجليزية

مصراوي Masrawy

08:31 م الخميس 07 يناير 2021

دريسدن - (د ب أ):

أعلنت ولاية سكسونيا الألمانية عن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الإنجليزية لديها.

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا اليوم الخميس ظهور الطفرة الجديدة لدى شخص ينحدر من مدينة دريسدن كان عائدا من بريطانيا.

وأضافت الوزارة أن مكتب الصحة لا يتوقع وجود خطر لحدوث مزيد من الانتشار لهذه السلالة، وتابعت أن الشخص المصاب دخل في حجر فور وصوله إلى دريسدن، وذكرت أن الإصابة ثبتت من خلال فحص عشوائي للعينات العشوائية لدى معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات.

كانت أول مرة تظهر فيها الإصابة بالسلالة الإنجليزية في ألمانيا في ليلة عيد الميلاد، حيث ظهرت الإصابة لدى امرأة من ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا كانت قادمة من بريطانيا.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن هذه السلالة تتسم بقوة عدوى أكبر من قوة العدوى لدى النوع المعروف حتى الآن وهو المستجد.

ووصل معدل الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكل مئة الف نسمة في سبعة أيام إلى 8ر269 حالة في ولاية سكسونيا وهي أعلى قيمة لهذا المعدل في كل ولايات ألمانيا منذ أسابيع، وقد وصل هذا المعدل على مستوى ألمانيا إلى 122 حالة.

ويصعب تحليل هذه البيانات في الوقت الحالي بسبب التأخير في الإبلاغ بها خلال فترة رأس السنة.

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مصراوي Masrawy

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