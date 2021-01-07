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المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل

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الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل

مصراوي Masrawy

08:30 م الخميس 07 يناير 2021

الرباط - (أ ش أ):

قررت المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 فبراير المقبل؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزازي في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.

وأشار إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة؛ بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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