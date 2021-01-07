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تقرير: رسائل غرامية من جندي خلال الحرب العالمية الأولى في طريقها لعائلة الحبيبة

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تقرير: رسائل غرامية من جندي خلال الحرب العالمية الأولى في طريقها لعائلة الحبيبة تقرير: رسائل غرامية من جندي خلال الحرب العالمية الأولى في طريقها لعائلة الحبيبة

مصراوي Masrawy

08:18 م الخميس 07 يناير 2021

لندن - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة من رسائل الحب التي كتبها جندي بريطاني خلال الحرب العالمية الأولى سوف تعود إلى عائلة المتلقية الأصلية، بعد مرور أكثر من 100 عام على تسلم الحبيبة لها .

ونقلت وكالة برس أسوسييشن للأنباء البريطانية اليوم الأربعاء عن ديفيد بامبرو، ابن حفيد شقيق ماري فورتشن التي أرسلت الرسائل إليها، قوله: "لقد كان من المدهش حقًا أن هؤلاء الأشخاص الذين احضروا الرسائل استغرقوا وقتًا طويلاً في البحث عني".

كان قد تم اكتشاف الرسائل في درج في متجر لبيع الأشياء المستعملة في مدينة سندرلاند الشمالية ، ثم انطلقت بعد ذلك حملة للبحث عن أسلاف ماري فورتشن.

وعثر مستخدمو موقع خاص بتتبع الأنساب" أنسيستري" على بامبرو البالغ من العمر 53 عاما واتصلوا به عبر البريد الإلكتروني ،و سوف يتسلم الرسائل قريبا.

وكتب جورج فورتشن، زوج مارى، الرسائل لها أثناء خدمته كجندي خلال الحرب العالمية الأولى ، وقُتل في وقت لاحق في القتال.

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