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البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "" بشأن انتقال السلطة

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البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "ترامب" بشأن انتقال السلطة البيت الأبيض ينفي علمه ببيان "" بشأن انتقال السلطة
نشره مساعد الرئيس "سكافينو"

البيت الأبيض ينفي علمه ببيان

كشف مسؤول في البيت الأبيض، عن أن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي أقر فيه اليوم (الخميس) بأنه سيكون هناك انتقال منظم صدر عبر "تويتر" من قبل مساعده دان سكافينو، دون علم المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وبحسب "سي إن إن"، رغم قرابة 6 ساعات من نشر "سكافينو" البيان في "تويتر"، لم يصدر البيت الأبيض البيان رسمياً، ولم يتم نشره حتى الآن إلا في حساب "تويتر" الشخصي لـ"سكافينو".

ولم يتضح بعد ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر البيان عبر القنوات الرسمية.

ونشر "ترامب" بياناً هو الأول بعد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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