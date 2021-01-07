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"القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية".. جلسة نقاشية مع إعلاميى جنوب السودان بوزارة الإعلام

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"القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية".. جلسة نقاشية مع إعلاميى جنوب السودان بوزارة الإعلام "القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية".. جلسة نقاشية مع إعلاميى جنوب السودان بوزارة الإعلام

مصراوي Masrawy

08:20 م الخميس 07 يناير 2021

مصراوي

التقت الدكتورة آلاء فوزي، مدرس الإعلام بجامعة القاهرة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الخميس، مع وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان الناطقين بالإنجليزية، فى جلسة نقاشية عن "القوة الذكية والعلاقات المصرية الإفريقية المشتركة".

أوضحت الدكتورة آلاء مفهوم القوة الذكية الذى يعد من مفاهيم العلاقات الدولية، حيث يجمع بين القوة الناعمة المرتبطة بالثقافة والقيم والتأثير الدبلوماسى، والقوة الصلبة المرتبطة بالتأثير في المجال العسكرى والاقتصادى.

وتناولت الجلسة تطبيقات على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها من أهم القوى العظمى، والحرب الباردة القائمة حاليا بين أمريكا والصين.
كما تم التطبيق على استراتيجية بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وفي مجالات القوة الناعمة المختلفة المصرية.
واختتمت الجلسة بالحديث عن القوة الناعمة المشتركة بين وإفريقيا، وتحديدا مصر وجنوب السودان.
يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التى ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

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