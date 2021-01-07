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إنشاء "كورنيش" جديد في مدينة أبورديس بجنوب سيناء - صور

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إنشاء "كورنيش" جديد في مدينة أبورديس بجنوب سيناء - صور إنشاء "كورنيش" جديد في مدينة أبورديس بجنوب سيناء - صور

مصراوي Masrawy

08:18 م الخميس 07 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة بالمدينة لمعاينة المنطقة الخاصة بإنشاء كورنيش بالمدينة، ومتابعة أعمال رصف وازدواج الطريق، وتنفيذ مجرى السيل الصناعي.

وقال رئيس مدينة أبورديس، إنه من المقرر أن يجري إنشاء كورنيش بالمدينة على البحر بطول 2 كيلو متر، بداية من المنطقة المجاورة لشاطئ شركة بتروبيل وحتى منطقة المجاورة لشركة السويس للزيت، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لمواطني المدينة، وسيجري تزويده بكافة الخدمات.

أوضح رئيس مدينة أبورديس، أنه جاري تنفيذ المجرى الصناعي لحماية المدينة من أخطار السيول، بطول 6 كيلو مترات، وعرض يتراوح بين 40 إلى 50 مترًا، وعمق 3 أمتار وارتفاع 3 أمطار، تمويل وزارة الري.

وأشار إلى أن المجرى يبدأ من مخرات السيول بالطريق الدولي الجديد عند منطقة وادي بعبع، وينتهي عند البحر، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه، بتمويل وزارة الري، بهدف حماية الطرق والمنشآت من أخطار السيول.

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