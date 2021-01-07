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بعد تسلمه العمل.. أول تصريح لرئيس مدينة أسوان الجديد

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بعد تسلمه العمل.. أول تصريح لرئيس مدينة أسوان الجديد بعد تسلمه العمل.. أول تصريح لرئيس مدينة أسوان الجديد

مصراوي Masrawy

08:12 م الخميس 07 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

تسلم، اليوم الخميس، العميد عادل شرشر مهام منصبه رئيسا لمدينة أسوان، خلفا للعميد طارق لطفى والذى تقدم باستقالته لمحافظ أسوان بسبب ظروف أسرية.

وقال العميد عادل شرشر في أول تصريح إعلامي لمصراوي أني تشرفت بتكليفي لرئاسة مركز ومدينة اسوان، لخدمة أهلها الطيبين، ومكتبي مفتوح للجميع، وأتمنى التعاون مع الجميع للارتقاء بأسوان عاصمة الشباب الافريقي وعاصمة الثقافة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن العميد عادل شرشر كان يشغل منصب رئيس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وشغل قبلها رئاسة مدن سمنود بمحافظة الغربية، ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، ومدينة بدر بمحافظة البحيرة.

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