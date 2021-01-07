التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح

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ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين

انتهت المباراة التي جمعت الوحدة بشقيقه الفتح مساء اليوم الخميس، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة هدفًا وحداويًّا عن طريق المحترف يوسف نياكاتي في شوط المباراة الأول، قبل أن يتم التراجع عن احتسابه بعد اللجوء لتقنية الـ"VAR".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة رقم 19، كما ارتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 17.

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