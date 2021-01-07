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عضو بـ "البحوث الإسلامية": المولى عز وجل أول من احتفى بميلاد المسيح

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عضو بـ "البحوث الإسلامية": المولى عز وجل أول من احتفى بميلاد المسيح عضو بـ "البحوث الإسلامية": المولى عز وجل أول من احتفى بميلاد المسيح

مصراوي Masrawy

07:57 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجلس النواب، إن ذكرى ميلاد المسيح ستظل رسالة سلام ومحبة ومودة للبشرية، وعنوانا للتسامح والترابط بين عنصري الوطن من أبناء .

أوضح عضو البحوث الإسلامية في بيان له، الخميس، بمناسبة ذكرى ميلاد المسيح، أن تهنئة المسيحيين بأعيادهم والاحتفاء والاحتفال بذكرى ميلاد نبيهم عيسى أمر مشروع إسلاميا، مبينا أن المولى عز وجل أول احتفى بميلاد المسيح بإلقاء السلام عليه يوم مولده، ولذا كل من أراد التقرب لمحبة ربه فليلقي السلام على أتباع المسيح عيسى بن مريم الذي تكرر ذكره في القرآن 38 مرة، واختص المولى عز وجل أمه مريم عليها السلام بأن ذكرها باسمها صراحة في كتابه الخالد دون نساء العالمين، وأفرد لها سورة باسمها، وأفرد لعائلتها سورة باسمهم وهي آل عمران.

وقال أبو هاشم: "لقد أوصى نبيُّ الإسلام بالمسيحيين خيرا، وأمر بإكرامهم، ومودتهم، والإحسان إليهم، ونهى عن إيذائهم أوْ الإساءة إليهم، مُغلِّظاً القول في ذلك إلى حد التهديد والوعيد، فقال: "من آذَى ذمِّيًّا فأنا خصمُه يومَ القيامةِ"، ولم يدعْ مناسبةً إلاَّ ويذْكُر أخاه المسيح بألطف العبارات وأرقّ الكلمات، فعندما يسأله أصحابه قائلين: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ: «دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى "

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