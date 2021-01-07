القطاع الديني بالأوقاف يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وٱعرب رئيس القطاع الديني، عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق، الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في تضامنهم وترابطهم، وتصديهم لكل المخططات والمؤامرات معا، وتصديهم المشترك لجائحة كورونا المستجد، التي يشهدها وطننا العزيز.

وتوجه طايع، بالدعاء للمولى عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليهم نعمة الترابط والأخوة، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير.