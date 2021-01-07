أخبار عاجلة

استشاري عيون: على مرضى "السكري" مراجعة الطبيب عند إصابتهم -
بدون تحذير.. فيسبوك يحجب صفحة منصة إعلامية رسمية في إيران -
العدل الأمريكية: لا تسامح مع الذين اقتحموا الكونجرس ونحقق في 170 قضية -
ترامب: حان الوقت لإنهاء الانقسامات​ وعودة الهدوء والسلام لأمريكا​ -
الخرطوم: تشاد لعبت دورًا محوريًا في اتفاق السلام بالسودان -
كيف وصل عشرات الأطفال الألبان إلى سوريا وهل ستتم استعادتهم؟ -
"يونيفيل": إسرائيل تعتقل راعيًا لبنانيًا جنوب البلاد -
مصدر كويتي: يحق لمواطني الخليج دخول البلاد حتى لو احتوت جوازاتهم على ختم إسرائيل -
زعيم المعارضة الروسية نافالني يواجه تهديدًا بالسجن -
"مجلس التعاون" يرحِّب بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مدير مخبز يستولي على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم بروض الفرج

Print
مدير مخبز يستولي على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم بروض الفرج مدير مخبز يستولي على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم بروض الفرج

مصراوي Masrawy

07:51 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شريك ومدير مخبز بروض الفرج؛ بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين و958 ألف جنيه من أماول الدعم.

المتهو استولى على المبلغ عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلى أو التصنيع، ومن ثم صرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه شريك بالمخبز رفقة آخرين (جارى تكثيف الجهود لضبطهما).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية