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بالصور.. رفع كفاءة محيط القاهرة استعدادا لبطولة العالم لليد

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بالصور.. رفع كفاءة محيط ستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم لليد بالصور.. رفع كفاءة محيط القاهرة استعدادا لبطولة العالم لليد

مصراوي Masrawy

12:27 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال تجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق في محيط القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لفاعليات لكرة اليد والمقرر إقامتها في خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وتقام البطولة بنظام "الفقاعة الطبية"، حيث يدخل كافة المشاركين في حجر صحي حتى نهاية البطولة، من أجل الحفاظ على سلامتهم على مدار الـ 21 يوماً عمر البطولة، وذلك في ظل تفشي المستجد (كوفيد-19).

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد الذي يقع في المجموعة السابعة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، بطموحات كبيرة، من أجل تحقيق إنجازاً كبيراً يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية عبر تاريخها، لاسيما أن البطولة مقامة على أرض مصر ووسط جماهيرها.​

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