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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال تجميل ومراجعة الإنارة والنظافة والحدائق في محيط ستاد القاهرة، وذلك في إطار الاستعدادات لفاعليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وتقام البطولة بنظام "الفقاعة الطبية"، حيث يدخل كافة المشاركين في حجر صحي حتى نهاية البطولة، من أجل الحفاظ على سلامتهم على مدار الـ 21 يوماً عمر البطولة، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويدخل منتخب مصر لكرة اليد الذي يقع في المجموعة السابعة، تحت قيادة المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، بطموحات كبيرة، من أجل تحقيق إنجازاً كبيراً يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية عبر تاريخها، لاسيما أن البطولة مقامة على أرض مصر ووسط جماهيرها.​