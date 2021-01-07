أوسوف يحقق سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي

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واشنطن - (د ب ا)

فاز الديموقراطي جون أوسوف بمقعد ولاية جورجيا فى مجلس الشيوخ الأمريكي ليعطى السيطرة للديمقراطيين على المجلس، حسب ما ذكرته شبكتا "إن بى سى"، و"إيه بى سى".

وتغلب أوسوف على شاغر المقعد الحالى المرشح ديفيد بيردو 70 عاماً، الذى يشغل عضوية مجلس الشيوخ منذ عام 2015

وتسمح هذه النتيجة للرئيس المنتخب جو بايدن بتطبيق أجندته بشكل أكثر سهولة.

وأصبح توزيع المقاعد متساويا بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس سوف تكون بمثابة رمانة الميزان فى المجلس.