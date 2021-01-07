فوضى الكونجرس.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)

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مصراوي Masrawy

اقتحم عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وأشهر عناصر من قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعين منهم.

ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أسفه لما وقع في واشنطن اليوم واقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات، معربًا عن صدمته من تلك المشاهد.

وقال بايدن، في كلمة متلفزة مساء الأربعاء، إن العالم يشاهد ما يحدث في البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا أن الديمقراطية الأمريكية قائمة على احترام الاختلاف وليس على رفضه بهذه المظاهر.

من جهته رد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى أنصاره الذين تظاهروا اليوم الأربعاء احتجاجًا على نتائج الانتخابات، قائلاً: "عودوا إلى منازلكم، وعلينا استعادة السلم في البلاد".

وتابع في كلمة مقتصبة بثها على حسابه عبر "تويتر": "شاهدنا كيف تسرق الانتخابات في حدث لم يحدث في تاريخ أمريكا، لكن لا يمكن أن نجر إلى ذلك أو أن نسمح باستغلالنا".

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