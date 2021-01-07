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مطالبة بتوخي الحذر.. الأرصاد: شبورة تصل حد الضباب على هذه المناطق "تستمر حتى الصباح"

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مصراوي Masrawy

12:17 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على شمال البلاد وتستمر ليلا حتى الصباح بسبب تكثف الرطوبة النسبية في الطبقات القريبة من السطح.

وقالت الهيئة، إنه لا يوجد أي من عوامل الرفع التي تعمل على تشتت بخار كما هو موضح بالقطاع الرئيسي للغلاف الجوي.

وتوضح آخر صور القمر الصناعي أماكن تكون الشبورة على معظم الأنحاء الشمالية.

وطالبت الهيئة بتوخي الحذر التام بسبب الانخفاض الكبير في الرؤية الأفقية على الطرق.

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