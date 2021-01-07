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مناصرو "" يقتحمون مكتب "بيلوسي" ويتركون لها رسالة

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مناصرو

اقتحم مناصرو الرئيس الأمريكي دونالد مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مبنى الكابيتول وتركوا لها رسالة على ورقة تركت على مكتبها وكتبوا فيها "لن نتراجع".

واقتحم مناصرو ترامب مبنى الكابيتول ما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي، حسب موقع " اليوم".

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكابيتول بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي.

وقد طلبت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة 6 صباحًا اليوم الخميس 7 يناير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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