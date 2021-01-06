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سفارة المملكة بأمريكا تطالب السعوديين بعدم الحضور لواشنطن والالتزام بحظر التجول

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سفارة المملكة بأمريكا تطالب السعوديين بعدم الحضور لواشنطن والالتزام بحظر التجول سفارة المملكة بأمريكا تطالب السعوديين بعدم الحضور لواشنطن والالتزام بحظر التجول
عقب اقتحام أنصار مبنى الكونغرس

سفارة المملكة بأمريكا تطالب السعوديين بعدم الحضور لواشنطن والالتزام بحظر التجول

طالبت السفارة في الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالالتزام بحظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الديموقراطي جو بايدن.

وقالت السفارة إنه "على المواطنين المتواجدين في واشنطن الالتزام بحظر التجول من الساعه ٦م اليوم ( الاربعاء ) وحتى الساعة ٦ من صباح الغد واتباع تعليمات السلطات المحلية، وعدم الحضور الى واشنطن خلال هذه الفترة لمن هم خارجها، والاتصال على ارقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة في الحالات الطارئة".

وكانت عمدة العاصمة واشنطن ميوريل باوزير، أعلنت عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت واشنطن .

وقالت "ميوريل" في تغريدة عبر "تويتر": "طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحا يوم الخميس 7 يناير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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